澳新汇市：澳元受央行警告打压下滑，新西兰元持坚

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
受史蒂文斯讲话影响，澳元兑美元 从先前高点0.9443一度跌至0.9370。本周初澳元曾涨至八个月高点0.9505，目前出现了明显的反转。
史蒂文斯还强调，澳洲利率将一段时间内保持稳定。澳洲央行8月降息至2.5%，之后一直按兵不动。
澳洲经济数据喜忧参半，对澳元也无帮助。5月零售销售下滑0.5%，预估为持平，但建筑许可强劲增长。
交易商表示，目前市场焦点转向周四稍晚公布的美国非农就业数据以及欧洲央行会议决议。
澳元全线下滑，兑日圆、欧元和新西兰元均下跌0.6%。
新西兰元兑美元 报0.8764，接近上周触及的近三年高点0.8795。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 朱晓军/张荻； 审校 许娜/艾茂林)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。