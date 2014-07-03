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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 12:03 BJT

澳新汇市：澳元受央行警告打压下滑，新西兰元持坚

受史蒂文斯讲话影响，澳元兑美元 从先前高点0.9443一度跌至0.9370。本周初澳元曾涨至八个月高点0.9505，目前出现了明显的反转。

史蒂文斯还强调，澳洲利率将一段时间内保持稳定。澳洲央行8月降息至2.5%，之后一直按兵不动。

澳洲经济数据喜忧参半，对澳元也无帮助。5月零售销售下滑0.5%，预估为持平，但建筑许可强劲增长。

交易商表示，目前市场焦点转向周四稍晚公布的美国非农就业数据以及欧洲央行会议决议。

澳元全线下滑，兑日圆、欧元和新西兰元均下跌0.6%。

新西兰元兑美元 报0.8764，接近上周触及的近三年高点0.8795。(完)

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