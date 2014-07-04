澳新汇市：澳元多头本周元气大伤，新西兰元跌势相对轻微

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
史蒂文斯周四讲话的时机恰到好处，数小时后美国公布的6月非农就业数据远超市场预期，引发美元全线上涨。
FXCM分析师David de Ferranti表示，“交易商未来将主要关注，强劲的非农就业数据以及失业率下降是否将促使美联储提早加息。”
澳元首道支撑位料在0.9323，为5月底到7月初0.9210-0.9505涨势的61.8%回档位。
新西兰元兑美元 报0.8745，隔夜低见0.8718。本周新西兰元下滑0.4%。
然而市场人士目前担心新西兰元涨幅过大，特别是目前全球奶制品价格正在下跌。(完)
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荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。