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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 12:04 BJT

澳新汇市：澳元多头本周元气大伤，新西兰元跌势相对轻微

史蒂文斯周四讲话的时机恰到好处，数小时后美国公布的6月非农就业数据远超市场预期，引发美元全线上涨。

FXCM分析师David de Ferranti表示，“交易商未来将主要关注，强劲的非农就业数据以及失业率下降是否将促使美联储提早加息。”

澳元首道支撑位料在0.9323，为5月底到7月初0.9210-0.9505涨势的61.8%回档位。

新西兰元兑美元 报0.8745，隔夜低见0.8718。本周新西兰元下滑0.4%。

然而市场人士目前担心新西兰元涨幅过大，特别是目前全球奶制品价格正在下跌。(完)

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