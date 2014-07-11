澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，葡萄牙银行业令市场不安

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
“投资者担心这可能是欧元区其他银行也存在问题的一个迹象，这些银行可能会需要公众支持进而导致预算再度骤增。不过目前为止，还没有这方面的明确迹象...，”AMP Capital投资策略部主管Shane Oliver称。
新西兰元兑美元 下跌0.1%至0.8814美元，周四逼近自1985年实行浮动汇率以来的最高位0.8842。不过，本周迄今仍累计上扬0.8%。
新西兰元短线支撑料在0.8780美元，技术面看0.8842料构成阻力。
澳元兑美元 略微走软至0.9391，但本周仍累计上扬0.3%。
周四出炉的澳洲就业报告令人失望，遏制了澳元自上周大跌中反弹的势头。
但全球波动性偏低，及澳元带来的较高收益率非常吸引追逐高回报的投资者。高收益这点在新西兰元身上表现得更为明显。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/许娜；审校 张明钧/白云)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。