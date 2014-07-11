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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 12:42 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，葡萄牙银行业令市场不安

“投资者担心这可能是欧元区其他银行也存在问题的一个迹象，这些银行可能会需要公众支持进而导致预算再度骤增。不过目前为止，还没有这方面的明确迹象...，”AMP Capital投资策略部主管Shane Oliver称。

新西兰元兑美元 下跌0.1%至0.8814美元，周四逼近自1985年实行浮动汇率以来的最高位0.8842。不过，本周迄今仍累计上扬0.8%。

新西兰元短线支撑料在0.8780美元，技术面看0.8842料构成阻力。

澳元兑美元 略微走软至0.9391，但本周仍累计上扬0.3%。

周四出炉的澳洲就业报告令人失望，遏制了澳元自上周大跌中反弹的势头。

但全球波动性偏低，及澳元带来的较高收益率非常吸引追逐高回报的投资者。高收益这点在新西兰元身上表现得更为明显。(完)

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