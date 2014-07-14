澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，静候本周重大事件以寻求交投线索

这是央行几周来第二次试图口头压低澳元，但这一次没有引起多大反响。

澳洲央行总裁在澳洲人报刊登的一篇采访中重申，澳元汇率过高，特别是考虑到美国明年收紧货币政策可能对市场产生的干扰。

如果美联储主席叶伦周二继续发表温和言论，应该会继续支撑利差交易，那么以上这些压低澳元的努力都可能功亏一篑。

中国周三将公布的经济成长和工业生产数据将是澳元面临的下一个重要考验。若有迹象显示中国经济增速加快，则肯定会提振澳元；反之则可能损及澳元买需。

叶伦讲话和中国数据可能要比澳洲央行7月1日会议记录产生更大影响。周二公布的会议记录可能重申澳洲央行在一段时间内维持利率不变的立场。

新西兰元兑美元 报0.8820，较周五变动不大，略低于上周所及近三年高位0.8839。新西兰元贸易加权指数 报81.92，接近周五创下的采用浮动汇率制以来的高位82.03。

新西兰元/美元亦接近汇率自由浮动以来最高位0.8842，因新西兰加息提振新西兰元的利率优势。

如果周三公布的第二季消费者物价数据显示通胀风险加大，从而增强新西兰央行下周加息至3.5%的预期，那么新西兰元可能将再度劲扬。(完) (完)

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