澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，静候本周重大事件以寻求交投线索

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
这是央行几周来第二次试图口头压低澳元，但这一次没有引起多大反响。
澳洲央行总裁在澳洲人报刊登的一篇采访中重申，澳元汇率过高，特别是考虑到美国明年收紧货币政策可能对市场产生的干扰。
如果美联储主席叶伦周二继续发表温和言论，应该会继续支撑利差交易，那么以上这些压低澳元的努力都可能功亏一篑。
中国周三将公布的经济成长和工业生产数据将是澳元面临的下一个重要考验。若有迹象显示中国经济增速加快，则肯定会提振澳元；反之则可能损及澳元买需。
叶伦讲话和中国数据可能要比澳洲央行7月1日会议记录产生更大影响。周二公布的会议记录可能重申澳洲央行在一段时间内维持利率不变的立场。
新西兰元兑美元 报0.8820，较周五变动不大，略低于上周所及近三年高位0.8839。新西兰元贸易加权指数 报81.92，接近周五创下的采用浮动汇率制以来的高位82.03。
新西兰元/美元亦接近汇率自由浮动以来最高位0.8842，因新西兰加息提振新西兰元的利率优势。
如果周三公布的第二季消费者物价数据显示通胀风险加大，从而增强新西兰央行下周加息至3.5%的预期，那么新西兰元可能将再度劲扬。(完) (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/许娜；审校 龚芳/王兴亚)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。