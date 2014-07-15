澳新汇市：澳元和新西兰元陷于窄幅波动，静候多项经济数据

澳元兑美元 基本持平于0.9394 ，开盘以来一直在0.9384/9402窄幅区间内波动。该货币对仍然徘徊在0.94美元关口附近，自4月初以来便不曾远离。

市场未受7月1日央行政策会议记录影响，此次会议只是重申澳央行承诺一段时间内维持利率在纪录低位。

“这份失去实效的文件没有能打压目前(债券)市场价格或澳元的实质内容，”道明证券(TD Securities)驻新加坡亚太研究主管Annette Beacher称。

新西兰元兑美元 报0.8806，接近2011年8月触及的采取浮动汇率制以来的峰值约0.8842。新西兰元上周接近这一高位，随后一直没有新的催化剂。

交易商称，周三将公布的通胀数据如果高到足以令市场预期新西兰央行在年底前持续升息，可能会催化新西兰走势。

技术支撑位见0.8796美元，阻力位见0.8850，该水平料有卖盘。

0.8700美元附近料有强劲买盘，应会减轻近期的跌势。

澳新货币兑欧元皆基本持平，不过兑日圆小幅上涨，因亚洲股市上扬削弱对避险日圆的需求。(完)

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