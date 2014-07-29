澳新汇市：新西兰元徘徊在六周低位附近，澳元持稳

“这可能会抑制投机客的买盘，考虑到美元最近的涨势，预示新西兰元将进一步下跌，”Westpac资深策略师Imre Speizer在研报中写道。

新西兰元近期的支撑位仍在0.8518美元附近，然后是0.8500，第一道阻力位是0.8586美元。

对新西兰元最可能产生影响的国内事件是，该国乳制品巨头恒天然可能下调牛奶付款预估，因过去五个月来奶价下跌了逾30%。

新西兰元对乳品业的表现非常敏感。该产业占新西兰每年500亿新西兰出口收入的近三分之一。

澳元兑美元 持稳在0.9394美元，此前在狭窄区间交投。

美联储料将每月的购债额再削减100亿美元，市场关注点在该行首次升息时间方面的线索。

本周美国还将公布第二季国内生产总值(GDP)和非农就业报告等重要经济数据，在此之前投资者不愿大举建仓。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价