澳新汇市：新西兰元徘徊在六周低位附近，澳元持稳

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
“这可能会抑制投机客的买盘，考虑到美元最近的涨势，预示新西兰元将进一步下跌，”Westpac资深策略师Imre Speizer在研报中写道。
新西兰元近期的支撑位仍在0.8518美元附近，然后是0.8500，第一道阻力位是0.8586美元。
对新西兰元最可能产生影响的国内事件是，该国乳制品巨头恒天然可能下调牛奶付款预估，因过去五个月来奶价下跌了逾30%。
新西兰元对乳品业的表现非常敏感。该产业占新西兰每年500亿新西兰出口收入的近三分之一。
澳元兑美元 持稳在0.9394美元，此前在狭窄区间交投。
美联储料将每月的购债额再削减100亿美元，市场关注点在该行首次升息时间方面的线索。
本周美国还将公布第二季国内生产总值(GDP)和非农就业报告等重要经济数据，在此之前投资者不愿大举建仓。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/李春喜; 审校 张涛/白云)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%