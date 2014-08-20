更正-澳新汇市：新西兰元跌至五个月低位，澳洲央行稳定利率立场支撑澳元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：因译文有误，内文第五段应改为“商品投资回报下滑”，非“商品价格再次下降”)
* 新西兰元续跌，触及0.8373美元低点
* 澳洲央行稳定利率说法不变，提振澳元走势
* 澳洲央行可以干预，但料有反对声音
路透惠灵顿/悉尼8月20日 - 新西兰元周三跌至五个月低位，因美元全线上涨，乳制品价格继续下跌，且投资者相对青睐澳元，令新西兰元失守重要支撑位。
新西兰元兑美元 低见0.8373美元，此前位于0.8400美元的支撑位终于失守，引发大量止损卖单。该货币对最新报0.8381美元。
市场买进澳元兑新西兰元 的兴趣浓厚，推动其交叉汇率上升0.4%，接近九个月高位1.1090新西兰元。最近几个月做多新西兰元兑澳元的操作盛行。
新西兰元兑日圆、欧元和英镑也出现类似的大跌走势，从而把新西兰元指数 推至两个半月低点。
新西兰元兑美元上月刚刚触及将近三年高点0.8839，但之后涨幅失守，因经济动能减弱、商品投资回报下滑，且新西兰央行暗示暂停加息。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深分析师Anne Boniface表示，“我们预计今年余下时间新西兰元的平均汇率为0.83美元。”
短线支撑约在0.8360和0.8340美元，为3月初触及的低点，之前的支撑位0.8400美元成为初步阻力。
新西兰元下一步面临的考验包括周四公布的月度国内招聘广告、移民和消费者信心数据。
同时，澳元 略微走软至0.9289美元。澳洲央行总裁史蒂文斯称澳元下行风险被低估之后，澳元一度跌至盘中低点0.9285美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王颖；审校 张明钧/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申