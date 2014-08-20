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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 12:53 BJT

更正-澳新汇市：新西兰元跌至五个月低位，澳洲央行稳定利率立场支撑澳元

(更正：因译文有误，内文第五段应改为“商品投资回报下滑”，非“商品价格再次下降”)

* 新西兰元续跌，触及0.8373美元低点

* 澳洲央行稳定利率说法不变，提振澳元走势

* 澳洲央行可以干预，但料有反对声音

路透惠灵顿/悉尼8月20日 - 新西兰元周三跌至五个月低位，因美元全线上涨，乳制品价格继续下跌，且投资者相对青睐澳元，令新西兰元失守重要支撑位。

新西兰元兑美元 低见0.8373美元，此前位于0.8400美元的支撑位终于失守，引发大量止损卖单。该货币对最新报0.8381美元。

市场买进澳元兑新西兰元 的兴趣浓厚，推动其交叉汇率上升0.4%，接近九个月高位1.1090新西兰元。最近几个月做多新西兰元兑澳元的操作盛行。

新西兰元兑日圆、欧元和英镑也出现类似的大跌走势，从而把新西兰元指数 推至两个半月低点。

新西兰元兑美元上月刚刚触及将近三年高点0.8839，但之后涨幅失守，因经济动能减弱、商品投资回报下滑，且新西兰央行暗示暂停加息。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深分析师Anne Boniface表示，“我们预计今年余下时间新西兰元的平均汇率为0.83美元。”

短线支撑约在0.8360和0.8340美元，为3月初触及的低点，之前的支撑位0.8400美元成为初步阻力。

新西兰元下一步面临的考验包括周四公布的月度国内招聘广告、移民和消费者信心数据。

同时，澳元 略微走软至0.9289美元。澳洲央行总裁史蒂文斯称澳元下行风险被低估之后，澳元一度跌至盘中低点0.9285美元。(完)

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