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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:32 BJT

澳新汇市：澳元兑日圆和英镑上涨，新西兰元走势挣扎

叶伦周五稍晚将在杰克森霍尔年会上发表讲话。此外，欧洲央行总裁德拉吉也将讲话。

利差交易商通过借入日圆来买进收益率较高的澳元，给澳元带来支撑。澳元兑日圆 涨至一年多高位96.69日圆，周线上扬1.4%，为近五个月来最大涨幅。短线阻力在97.36，支撑在96.43。

英镑全线下挫亦支撑澳元。英镑兑澳元 一度跌至1.7796澳元，为四个月低位。英镑8月迄今累计下滑2%，主要归因于英国经济数据令人失望，而且英国央行升息时间不明。

新西兰元兑美元 守在0.8400，此前在触及五个月低位后获得喘息之机。不过，汇价本周仍可能下滑1%。短线支撑料在0.8350附近，阻力在0.8415。(完)

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