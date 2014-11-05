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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:38 BJT

澳新汇市：乐观就业数据提振新西兰元反弹，买需支撑澳元兑日圆走高

新西兰银行(BNZ)汇率策略师Raiko Shareef称，“就业数据强于预期。市场反应显示出新西兰元仓位极为不对称。即便过去24小时新西兰元上涨，市场仍主要在做空，可能会跌破0.7700美元。”

投机客原押注新西兰元在本周初短暂跌破15个月低点0.7698后将进一步下跌。虽然新西兰元在主要支撑位0.7700上方进一步上升，但0.7900附近有大量卖单。

澳元兑美元 持稳在0.8741，此前从周二的低点0.8644反弹，部分受空头回补推动。

澳元兑日圆 升至99.24日圆，自日本央行宣布扩大刺激举措后已经上涨三日圆。(完)

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