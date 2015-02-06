澳新汇市：澳元上涨，因澳洲央行未给出进一步宽松的信号

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
相反，央行并未提供利率前瞻性指引，同时将经济增长率预估下调0.25个百分点。利率期货走势<0#YIB:>暗示央行3月再度降息的机率为20%，声明公布前暗示的机率为三分之一。不过，市场完全预计央行会在6月行动。
澳元兑美元削减部分涨幅至0.7823，但仍远高于本周所及六年低位0.7627。澳元本周迄今累计上涨0.7%，考虑到澳洲央行周二18个月来首度降息，这样的表现着实不错。
接下来，市场将关注今日稍晚出炉的美国1月非农就业报告。
新西兰元 今日交投淡静，因金融市场逢公共假期休市。新西兰元兑美元小涨至0.7401，周二曾触及四年低位0.7177。本周有望累计上涨2%，创11月以来最佳单周表现。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/许娜；审校 龚芳/张涛)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。