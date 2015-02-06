澳新汇市：澳元上涨，因澳洲央行未给出进一步宽松的信号

相反，央行并未提供利率前瞻性指引，同时将经济增长率预估下调0.25个百分点。利率期货走势<0#YIB:>暗示央行3月再度降息的机率为20%，声明公布前暗示的机率为三分之一。不过，市场完全预计央行会在6月行动。

澳元兑美元削减部分涨幅至0.7823，但仍远高于本周所及六年低位0.7627。澳元本周迄今累计上涨0.7%，考虑到澳洲央行周二18个月来首度降息，这样的表现着实不错。

接下来，市场将关注今日稍晚出炉的美国1月非农就业报告。

新西兰元 今日交投淡静，因金融市场逢公共假期休市。新西兰元兑美元小涨至0.7401，周二曾触及四年低位0.7177。本周有望累计上涨2%，创11月以来最佳单周表现。(完)

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