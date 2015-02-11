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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:22 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走强，澳洲公布乐观经济数据

加拿大皇家银行的分析师Michael Turner称，“投资活动比澳洲央行所期望的更为活跃。”预计不久监管机构将加强限制某些类型的贷款。

澳洲2月WESTPAC-MI消费者信心指数上升8.0%至13个月高点，也提振了澳元。

新西兰元兑美元 持稳在0.7424附近，远离上周触及的四年低点0.7177。短期支撑位在0.7380，阻力位在0.7450附近。

新西兰元最近几日处于盘整，受新西兰收益率相对较高的支撑。(完)

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