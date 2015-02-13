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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:20 BJT

澳新汇市：澳元小涨，因澳洲央行总裁看法并无新意

澳洲央行总裁史蒂文斯在国会委员会半年一度的证词陈述，让那些预期经济更加悲观的人士感到失望。

史蒂文斯的讲话基本上可以看作是央行近期货币政策声明的重覆。他还淡然应对昨日公布的疲弱就业报告。

虽然史蒂文斯重申其预计澳元将进一步下跌，但并未再次口头施压澳元。

同澳元一样，新西兰元也从隔夜的人气改善中受益，兑美元 在美国数据出炉后触及两周高位0.7486，最新约报0.7430。

新西兰元表现仍好于澳元，澳元兑新西兰元 一度跌至一个月低位1.0374新西兰元，之后削减跌幅，现报1.0417左右。(完)

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