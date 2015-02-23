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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:28 BJT

澳新汇市：澳元持稳但仍易受国内因素牵制，新西兰元涨势暂歇

但是，澳元仍容易受到国内利率下滑，以及空仓大幅增加的冲击。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月17日当周澳元净空仓小增至53,831口，因投资者反映澳洲央行将继续降息。

市场目前关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二的证词陈述，寻找有关联储可能将于何时升息的任何线索。

新西兰元兑美元 在0.7525附近盘整，新西兰元兑澳元卖盘在本周淡静开局中发挥影响。

新西兰元上周曾触及四周高位0.7574美元，目前则在寻找新的刺激因素，比如叶伦讲话。(完)

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