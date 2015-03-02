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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:33 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，因政策放松预期及中国经济疑虑

澳洲一项民间通胀指标显示，2月通胀速度放缓至逾五年来最慢，暗示本周央行或许有进一步降息的空间。

澳洲央行3月政策会议将在周二召开，市场普遍预期央行继2月降息后将进一步降息至2.0%。银行间利率期货显示，本周降息的几率为54%，4月降息的几率为84%。

中国在周末降息，使得澳洲央行备感压力，要继续放松政策以防澳元出现不乐见的升值。

新西兰元兑美元 跌至0.7546美元，盘初为0.7600，在0.7600-0.7650附近卖盘沉重。(完)

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