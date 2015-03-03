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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 13:03 BJT

澳新汇市：澳洲央行意外未降息，提振澳元全线跳涨

澳洲央行称，目前将利率维持在2.25%的纪录低位是适宜的。该央行上个月刚刚降息。

“未来进一步放宽政策可能是合适的...委员会将在以后的会议上进一步评估这种举措的可能性，”澳洲央行在会后发表简短声明称。

澳元兑美元最新报0.7829，兑日圆 从约93.05反弹至93.76，兑新西兰元 从1.0330新西兰元升至1.0397。

新西兰元跟随澳元上扬，新西兰元兑美元 一度触及0.7547左右的盘内高点，日内最新上升0.4%至0.7540。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 李爽/王丽鑫)
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