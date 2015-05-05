澳新汇市：澳元和新西兰元遭冷遇，因投资者谨慎预期澳洲央行今日降息

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
市场高度关注澳洲央行月度政策会议，澳元兑美元 守在0.7835附近，自上周五晚以来澳元一直交投于此位附近。
澳元上周曾触及三个月高位0.8077，而澳元汇率居高不下将成为央行再度降息的一个主要理由。
“汇率有可能成为降息的导火索，”CitiFX Strategy写道，“澳洲央行已表示希望澳元交投于0.7500美元附近，因此央行不太可能对近期澳元交投于0.8000美元之上感到满意。”
支撑位于重要回档位0.7805，若跌破此位则将下看0.7772。阻力料在周五高位0.7919。
澳洲央行公布利率决定前，新西兰元兑美元 亦徘徊在0.7540美元附近。
“如果澳洲央行降息，则将增强市场对新西兰央行降息的预期，从而可能推低新西兰元，”Bancorp Treasury在报告中称。
新西兰元兑美元支撑位于0.7480，阻力见0.7600。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/许娜；审校 李春喜/杜明霞)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强