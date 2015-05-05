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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 10:46 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元遭冷遇，因投资者谨慎预期澳洲央行今日降息

市场高度关注澳洲央行月度政策会议，澳元兑美元 守在0.7835附近，自上周五晚以来澳元一直交投于此位附近。

澳元上周曾触及三个月高位0.8077，而澳元汇率居高不下将成为央行再度降息的一个主要理由。

“汇率有可能成为降息的导火索，”CitiFX Strategy写道，“澳洲央行已表示希望澳元交投于0.7500美元附近，因此央行不太可能对近期澳元交投于0.8000美元之上感到满意。”

支撑位于重要回档位0.7805，若跌破此位则将下看0.7772。阻力料在周五高位0.7919。

澳洲央行公布利率决定前，新西兰元兑美元 亦徘徊在0.7540美元附近。

“如果澳洲央行降息，则将增强市场对新西兰央行降息的预期，从而可能推低新西兰元，”Bancorp Treasury在报告中称。

新西兰元兑美元支撑位于0.7480，阻力见0.7600。(完)

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