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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 12:51 BJT

澳新汇市：澳洲央行宣布降息后，澳元兑美元先跌后扬

路透悉尼5月5日 - 澳元兑美元周二上涨0.005美元，此前澳洲央行决定降息至2.0%的纪录低位。

澳元自利率决定公布前的0.7850一度跌至0.7787，之后反弹至0.7901，日内上涨0.6%。(完)

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