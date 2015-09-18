澳新汇市：澳新货币脱离高位，全球经济增长担忧再现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲央行总裁史蒂文斯在国会听证会上就汇率和国内经济发表的讲话，给澳元带来支撑。他表示，经济正在增长，非矿业活动正在改善，澳元汇率正在因应贸易条件的变化而进行调整。
“这一次澳洲央行似乎对利率和汇率水平感到非常满意，”道明证券首席亚太宏观策略师Annette Beacher称。
“当数次被问及澳元下跌时，史蒂文斯表示这与基本面相符，受人欢迎。”
澳元兑美元本周累计上涨1.4%，延续上周劲扬2.6%的涨势。阻力位在0.7230，交易员称此处挂有停止单。
新西兰元兑美元 自早盘的0.6357小涨至0.6362，此前一直守在本月迄今交投区间0.6244-0.6446。
新西兰元曾一度涨至三周高位0.6446美元，但在美联储强调全球经济增长面临不确定性后失去动能。新西兰元本周仍有望上涨0.7%，远离上月所及0.62美元下方的六年低位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜；审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”