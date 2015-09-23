澳新汇市：澳新货币追随商品价格跌势而下挫，中国数据受关注

中国9月财新制造业PMI初值将于周三上午出炉，投资者将从中寻找包括大宗商品需求在内的最新经济线索。

“如果数据不再创多年新低，则澳元/美元应能持于0.7037支撑位上方，但日内整体上仍倾向于逢高卖出，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。

澳元阻力位料在0.7100美元。

新西兰元兑美元 跌至0.6286美元，本周一度下跌近2%，但仍位于本月迄今0.6244-0.6458的交易区间内。(完)

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