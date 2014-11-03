版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 09:15 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌1%，受澳洲和中国疲弱数据拖累

路透悉尼11月3日 - 澳元兑美元 周一下跌1%，受澳洲和中国疲弱数据拖累。

澳元跌至0.8706美元，接近10月触及的四年低点0.8642，周五纽约报0.8794。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐