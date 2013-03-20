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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 12:57 BJT

澳新汇市：澳新货币兑欧元触及10周高位，塞浦路斯纾困案仍令市场谨慎

“面对近期事件，亚洲货币表现得较为平稳，澳元仅小跌，”澳新银行分析师称。

“虽然这证明了澳元近乎避险货币的地位及基本需求强劲，但我们不排除若地中海形势恶化，澳元可能有更大反应。”

澳元兑美元 守在1.0378美元，略低于周二所及的1.0387。支撑料在1.0322和1.0300，阻力料在1.0415。

新西兰元兑美元 亦持稳在0.8230美元，介于技术面支撑位0.8190和阻力位约0.8280之间。(完)

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