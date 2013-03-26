澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，因塞浦路斯纾困计划损及欧元

但也有一些人表示，若塞浦路斯救援条款所致忧虑引发全球银行间借贷成本增加，澳元和新西兰元遭遇抛售的风险就可能升高。

“(在整个塞浦路斯事件当中)澳元和新西兰元一直屹立不倒，可能表明现在它们比欧元兑美元要更脆弱，”巴克莱资本汇率策略师Hamish Pepper说。

“如果关于塞浦路斯事件对整个欧元区影响的忧虑升温，融资市场可能就会受到影响，澳洲和新西兰银行业者的国际借贷成本就会增加，”他表示，并称这可能导致澳元和新西兰元遭抛售。

欧元兑澳元 周一在澳洲尾盘报1.2305澳元，接近周一尾盘所及四个月低点1.2271澳元。市场交投热络，此前塞浦路斯协议引发的乐观情绪助欧元兑澳元窜升至1.2492.

欧元兑新西兰元 也跌至七个月低点1.5370新西兰元，随后缩减部分跌幅，约报1.5420。

澳元兑美元 回吐了部分早盘涨幅，尾盘报1.0455美元，日内大致持平，且距离盘中高位1.0470美元不远。

投资者静候澳洲央行总裁史蒂文斯于0445GMT的讲话，以寻找任何有关澳洲利率将下降的线索。澳洲央行降息会打压澳元。

新西兰元兑美元 约报0.8345美元，接近周一尾盘所及一个月高位0.8371美元。此前公布的贸易数据强于预期，凸显出新西兰经济出现改善，支撑了新西兰元。(完)

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