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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:38 BJT

澳新汇市：澳新货币兑欧元持于数月高位，兑美元则下滑

欧元兑澳元 报1.2225澳元，此前连续第四天走跌，至四个半月低位约1.2215澳元。欧元兑新西兰元 报1.5263新西兰元，接近七个月低位约1.5235新西兰元。

仅本月，欧元兑澳元和新西兰元就分别下挫逾4%和3.5%，恐将创下7月以来最糟单月表现。

新西兰元兑美元 报0.8371美元，本地时段徘徊在一个月高位0.8397美元附近。0.8400美元上方可能挂有卖单，料压制近期升势。

100日移动均线切入位0.8310美元处料有强劲技术性支撑。

周四无重要数据公布。(完)

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