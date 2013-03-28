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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:22 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元持于数月高位附近

在复活节长周末假期前夕交易受限，澳洲和新西兰市场周五和下周一将休市。

交易员称周四亚洲股市走低，尤其是沪综指 跌势，令澳新货币承压。

风险意愿因欧元区二线国家公债收益率利差扩大而受打击，意大利标债买需不振且市场对塞浦路斯救援协议条件仍感不安。

“对于塞浦路斯的处理方式带来了不确定性，因为它暗示欧盟领袖对未来救援有立场更为强硬的趋势，尤其是可能被视作系统重要性较低的小国，”RBS资深策略师Greg Gibbs称。

欧元兑澳元 报1.2255澳元，隔夜市场曾跌至四个半月低点1.2215附近。欧元兑新西兰元 则报1.5274新西兰元，距七个月低位1.5235不远。

仅本月，欧元兑澳元就跌逾4%，欧元兑新西兰元跌3.3%，或录得7月以来最大单月跌幅。

澳新货币兑日圆均小幅下滑，交易员称日圆涌现月末、季末和财年末的需求。

“展望后市，作为风险敏感型货币，新西兰元仍将继续跟随欧洲局势的节拍，”新西兰银行(BNZ)策略师Mike Jones称。(完)

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