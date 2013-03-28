澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元持于数月高位附近

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
在复活节长周末假期前夕交易受限，澳洲和新西兰市场周五和下周一将休市。
交易员称周四亚洲股市走低，尤其是沪综指 跌势，令澳新货币承压。
风险意愿因欧元区二线国家公债收益率利差扩大而受打击，意大利标债买需不振且市场对塞浦路斯救援协议条件仍感不安。
“对于塞浦路斯的处理方式带来了不确定性，因为它暗示欧盟领袖对未来救援有立场更为强硬的趋势，尤其是可能被视作系统重要性较低的小国，”RBS资深策略师Greg Gibbs称。
欧元兑澳元 报1.2255澳元，隔夜市场曾跌至四个半月低点1.2215附近。欧元兑新西兰元 则报1.5274新西兰元，距七个月低位1.5235不远。
仅本月，欧元兑澳元就跌逾4%，欧元兑新西兰元跌3.3%，或录得7月以来最大单月跌幅。
澳新货币兑日圆均小幅下滑，交易员称日圆涌现月末、季末和财年末的需求。
“展望后市，作为风险敏感型货币，新西兰元仍将继续跟随欧洲局势的节拍，”新西兰银行(BNZ)策略师Mike Jones称。(完)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%