澳新汇市：新西兰元兑美元触及20个月高点，澳元回落

新西兰央行本周早前警告称，可能不得不通过加息来压制楼市过热的现象。事实上数据显示，3月房价较2月上涨了2.4%。

澳元兑美元 从稍早的1.0544美元回落，脱离近期高位，最新报1.0507。此前澳洲公布3月失业率意外升至三年多以来最高水平。

但澳元仍接近隔夜时段触及的两个半月高位1.0553美元附近。支撑位料在1.0348-1.053美元这波走势的38.2%回档位，即1.0475美元，该水平也是周三低点。

澳元和新西兰元兑日圆都接近多年高点。澳元兑日圆 报104.59日圆，此前曾一度高见105.26日圆，为2007年末以来最高。新西兰元兑日圆 升至85.77日圆，为2008年2月来最高。

澳元兑日圆似将上探107.85日圆附近的2007年高位。新西兰元兑日圆的下一个目标是88.10日圆附近的2008年高位。(完)

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