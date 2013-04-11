澳新汇市：新西兰元兑美元触及20个月高点，澳元回落

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
新西兰央行本周早前警告称，可能不得不通过加息来压制楼市过热的现象。事实上数据显示，3月房价较2月上涨了2.4%。
澳元兑美元 从稍早的1.0544美元回落，脱离近期高位，最新报1.0507。此前澳洲公布3月失业率意外升至三年多以来最高水平。
但澳元仍接近隔夜时段触及的两个半月高位1.0553美元附近。支撑位料在1.0348-1.053美元这波走势的38.2%回档位，即1.0475美元，该水平也是周三低点。
澳元和新西兰元兑日圆都接近多年高点。澳元兑日圆 报104.59日圆，此前曾一度高见105.26日圆，为2007年末以来最高。新西兰元兑日圆 升至85.77日圆，为2008年2月来最高。
澳元兑日圆似将上探107.85日圆附近的2007年高位。新西兰元兑日圆的下一个目标是88.10日圆附近的2008年高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/梁睿雪; 审校 张涛/李婷仪)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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