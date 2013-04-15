版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:14 BJT

澳新汇市：澳新货币大跌，因中国经济数据令人失望

澳元兑美元 跌0.0075美元至1.0444，远低于上周所及三个月高点1.0583。澳元日内跌0.6%，支撑位料在1.0438。

新西兰元兑美元 跌逾1%至0.8489。新西兰元上周触及19个月高点0.8676。技术支撑位在0.8480，然后是0.8449。

由于美国周五公布的经济数据疲弱，且欧洲再现疑虑，亚洲股市和大宗商品均下滑，从而打压澳元和新西兰元。

新西兰元和澳元兑日圆脱离最近触及的五年高位，澳元兑日圆 跌至102.62，新西兰元兑日圆 则报83.52日圆。新西兰元和澳元兑日圆今年迄今已累计涨15%。

新西兰元兑欧元和英镑整理跌幅。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 戴素萍/李爽; 审校 王兴亚/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐