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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:20 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走势挣扎，投资人风险偏好下降

按照这个走势，澳元兑美元本周可能会收低近2%，从而完全扭转上周的升势。澳元在之前一周里曾攀升到三个月高点近1.0600美元。

之前看多澳元的投资者本周可能不得不重新考虑仓位布局，因为中国出炉的经济数据令人失望，并且金价惨跌引领商品价格出现一波跌势。

“澳元本周一直在苦于守住涨幅。澳元兑日圆看似也承受了一些卖压。”RBC分析师Michael Turner说道。

澳元兑日圆 下跌0.4%至100.77，从上周触及的五年高点105.43回落。澳元兑欧元 亦走势偏软，跌0.1%至1.2670澳元。

风险厌恶情绪也拖累新西兰元，其兑美元已经脱离一周前触及的20个月高点0.8676美元。新西兰元兑美元 目前报0.8452，稍早曾跌到0.8421。新西兰元兑欧元 下跌0.1%，报1.5440新西兰元。（完）

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