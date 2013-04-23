澳新汇市：澳元跌至数周低位，因中国制造业数据不佳

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
澳元兑美元 从稍早的1.0268跌至日低1.0222，为3月初以来最低。投资者目前在测试交易区间下档，自去年8月以来，澳元已守在该区间很长时间。
主要支撑在1.0150/1.0200，不过应很难突破。若跌破该支撑，则澳元或跌穿平价水准，为去年6月以来首次。
新西兰元兑美元 从稍早的0.8416下滑至0.8385，进一步脱离逾一周前触及的20个月高位0.8676。首道支撑在0.8370-75左右，之后是0.8350。
澳元兑欧元<EURAUD=和加元 亦跌至六周低点，兑英镑 触及两个月低位。
澳元和新西兰元兑日圆均跌0.5%，距离最近创下的五年高位仍不远。澳元兑日圆 报101.34，新西兰元兑日圆 报83.12。
市场在等候新西兰央行周三的利率决议，预计不会调整政策，投资者将关注是否会有今年可能升息的暗示。(完)
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(编译 王丽鑫/李爽; 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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