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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:47 BJT

重发-澳新汇市：澳元兑美元跌0.25美分，此前澳洲公布CPI数据

(重发以跟上红条)

路透悉尼4月24日 - 澳元兑美元在澳洲发布温和的消费者物价指数(CPI)数据后跌0.25美分。(完)
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