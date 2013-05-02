澳新汇市：澳元兑欧元及英镑跌至两个月低点，澳洲公债劲扬

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
澳洲3月经季节调整的建筑许可较前月下降5.5%，预期为增加1.3%。进出口物价同样不及预期。数据公布后，澳元兑美元下跌了0.0025美元。
中国的数据令人失望，也令澳元和新西兰元陷入守势。中国是这两个国家的主要出口市场。
汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。
澳元兑美元首道支撑位在1.0250美元，随后是4月低点1.0221美元。阻力位是1.0305/10。
新西兰元兑美元 跌至0.8454美元，盘初报0.8485美元，较周二所及两周高位0.8587低逾0.01美元。
第一道支撑位料在0.8470美元附近，其下是0.8440，阻力位0.8540美元。
欧元兑澳元 升至1.2865澳元，为2月末以来最高。目标位是1.2963，为2-4月跌势的76.4%回档位。
澳元兑英镑和加元 均跌至两个半月低点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/梁睿雪; 审校 于春红)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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