澳新汇市：澳元兑欧元及英镑跌至两个月低点，澳洲公债劲扬

澳洲3月经季节调整的建筑许可较前月下降5.5%，预期为增加1.3%。进出口物价同样不及预期。数据公布后，澳元兑美元下跌了0.0025美元。

中国的数据令人失望，也令澳元和新西兰元陷入守势。中国是这两个国家的主要出口市场。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。

澳元兑美元首道支撑位在1.0250美元，随后是4月低点1.0221美元。阻力位是1.0305/10。

新西兰元兑美元 跌至0.8454美元，盘初报0.8485美元，较周二所及两周高位0.8587低逾0.01美元。

第一道支撑位料在0.8470美元附近，其下是0.8440，阻力位0.8540美元。

欧元兑澳元 升至1.2865澳元，为2月末以来最高。目标位是1.2963，为2-4月跌势的76.4%回档位。

澳元兑英镑和加元 均跌至两个半月低点。(完)

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