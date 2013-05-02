澳新汇市：澳元大跌，全球成长疑虑再起

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
新西兰10年期公债收益率 一度跌至3.15%，为1985年以来最低。澳洲10年期公债收益率 下跌8个基点，至3.020%，为10月中以来最低。
中国的数据令人失望，也给澳元和新西兰元带来压力。中国是这两个国家的主要出口市场。汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。
澳元兑美元 从盘初的1.0280美元跌至1.0230美元，在24小时内跌幅超过0.01美元，进一步远离周二所及两周高位1.0386美元。
澳洲3月建筑许可意外下滑5.5%，预估则为上涨1.3%，这同样打击澳元。
“国内国外的数据都不好，当你对全球经济成长存有疑虑的时候，澳元通常是你最先审视的货币之一，”Arab Bank Australia交易商David Scutt说。
他表示，如果澳元跌破4月低点1.0221美元附近的重要支撑位，有可能迅速滑向1.0100美元。
新西兰元兑美元 报0.8491美元,比周二所及两周高位0.8587美元跌逾0.01美元。新西兰元兑日圆 也跌至82.60日圆，兑欧元 亦走弱。
市场现聚焦欧洲央行。欧洲央行料将宣布调降指标利率，因欧元区经济已进一步走软。(完)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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