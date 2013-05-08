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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:59 BJT

澳新汇市：澳元在中国贸易数据出炉后上涨

路透悉尼5月8日 - 澳元兑美元 周三上涨约0.0025美元至1.0188，此前中国公布强劲的贸易数据，帮助缓和了对中国经济放缓的担忧。(完)
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