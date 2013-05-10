澳新汇市：澳元持于11个月低点附近，新西兰元亦承压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳洲央行表示，通帐预估下修、以及明年以前经济成长低于一般水平的可能性，是该行本周将利率降至历史低点的部分原因。
澳洲央行周五公布经济季度报告，当中并未明确暗示其是否将再次降息。不过该行重申资源投资接近高峰、澳元汇价偏高、以及政府支出持续紧缩等因素对经济的拖累将延续至明年左右。
金融市场行情显示，预计澳洲央行6月降息的几率由21%降至17%，银行间利率期货<0#YIB:>显示7月放宽政策的可能性为50%。
澳元关键支撑位在0.9980，为0.9581至1.0625升势的61.8%的回档位，交易员称在1.0150前有浓厚卖兴。
新西兰元 亦承压，报0.8380，之前曾短暂触及六周低点0.8353。但由于在0.8360下方对新西兰元存在需求，所以跌幅可能有限。
新西兰元关键支撑在0.8375至0.8390，若跌破该支撑，则下看趋势线支撑0.8307。新西兰元本周或跌近2%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。