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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:49 BJT

澳新汇市：澳元兑美元继续游走在平价水准下方，因美元上涨

新西兰元兑美元 报0.8284，稍早曾低见0.8271，上周五还曾触及近两个月低点0.8259。新西兰元上周跌近3%，支撑位料在0.8259，之后是0.8239。阻力位在0.8320。

澳新货币兑欧元、英镑和加元均守在数月低点附近。

日圆兑美元急跌重创澳元和新西兰元。大宗商品价格下跌亦令澳新货币承压。

市场预计澳洲央行6月降息至2.5%的几率为20%，银行间利率期货<0#YIB:>则完全预计10月时将降息。

澳洲央行上周将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。 (完)

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(编译 兰秀娟/李爽; 审校 张涛/于春红)
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