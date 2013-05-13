澳新汇市：澳元兑美元继续游走在平价水准下方，因美元上涨

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
新西兰元兑美元 报0.8284，稍早曾低见0.8271，上周五还曾触及近两个月低点0.8259。新西兰元上周跌近3%，支撑位料在0.8259，之后是0.8239。阻力位在0.8320。
澳新货币兑欧元、英镑和加元均守在数月低点附近。
日圆兑美元急跌重创澳元和新西兰元。大宗商品价格下跌亦令澳新货币承压。
市场预计澳洲央行6月降息至2.5%的几率为20%，银行间利率期货<0#YIB:>则完全预计10月时将降息。
澳洲央行上周将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。 (完)
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(编译 兰秀娟/李爽; 审校 张涛/于春红)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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