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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 10:24 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元暂时脱离低点，受欧元弹升推助

最近的支撑位在0.9920美元，这是去年6月中旬的低位；阻力位料在海外市场高点1.0012附近。分时图上顶部下移，显示澳元或将测试0.9850-75美元区域。

新西兰元兑美元 略升至0.8275美元，盘初报0.8245，周一曾触及近两个月低点0.8229。

首道支撑在海外市场低点，然后是0.8210，阻力位则是在200日移动均值附近的0.8282。

欧元兑美元反弹，带动澳元和新西兰元走高。但澳新货币仍然承压，部分原因是最新看法认为美联储可能在今年稍晚缩减资产购买规模，而且中国增长前景不确定。

铁矿石价格跌至年内低点每吨128.10美元，也对澳新货币构成压力。(完)

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