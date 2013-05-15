澳新汇市：澳元及新西兰元下滑，受美元强势和大宗商品价格跌势打压

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
交易商称，在0.9950美元水准有宏观基金卖单，亚洲主权财富基金和中长期投资大户则在0.9850水准挂有买单。支撑位在澳元的200日移动均线切入位0.9870美元。
澳元贸易加权指数 跌至10月以来的低点76.1，上月曾创下28年高点80.2。
新西兰元兑美元 仍保持在低位，报0.8200美元，周二曾触及两个月低点0.8181。支撑位料在年内低点0.8162美元，第一道阻力位在0.8230美元。
由于美元反弹，且投机客解除多头部位，澳元与新西兰元处于守势。
中国增长前景疑虑打击大宗商品价格下跌，也拖累澳元。中国是澳洲自然资源的最大消费国。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/李春喜; 审校 白云/艾茂林)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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