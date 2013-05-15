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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 11:07 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元下滑，受美元强势和大宗商品价格跌势打压

交易商称，在0.9950美元水准有宏观基金卖单，亚洲主权财富基金和中长期投资大户则在0.9850水准挂有买单。支撑位在澳元的200日移动均线切入位0.9870美元。

澳元贸易加权指数 跌至10月以来的低点76.1，上月曾创下28年高点80.2。

新西兰元兑美元 仍保持在低位，报0.8200美元，周二曾触及两个月低点0.8181。支撑位料在年内低点0.8162美元，第一道阻力位在0.8230美元。

由于美元反弹，且投机客解除多头部位，澳元与新西兰元处于守势。

中国增长前景疑虑打击大宗商品价格下跌，也拖累澳元。中国是澳洲自然资源的最大消费国。(完)

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