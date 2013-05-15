澳新汇市：澳新货币均徘徊在数月低点附近，受美元涨势与中国增长忧虑打压

澳元和新西兰元兑重现活力的美元承压，而且由于投机多头仓位遭到解除。

此外，商品价格因中国经济成长前景忧虑而急剧下跌，这也带来压力。澳洲主要的出口收入来源--铁矿石的价格跌至今年低位每吨128.10美元。

澳元和新西兰元兑欧元、英镑和加元也持于数月低位附近，但勉强守住对日圆的升幅。

澳元和新西兰元兑日圆 仍距离近期所及的五年高位很近。

新西兰元兑美元 走势挣扎，报0.8200，接近周二触及的两个月低位0.8181。支撑位料为年内低点0.8162，初步阻力位为0.8230。(完)

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