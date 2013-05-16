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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 11:34 BJT

澳新汇市：新西兰元弹离低位，大宗商品价格疲软打压澳元

新西兰政府还将年度国内生产总值(GDP)成长预估从2.3%上调至2.5%。2014/15年度政府净债务与GDP之比料达28.7%的峰值，稍早预估为29.5%。

澳元兑美元 在0.9900处徘徊，海外市场曾触及11个月新低0.9852。技术图表显示，近期大幅跌势似乎过度。

短线支撑料在隔夜低点，然后是0.9820；阻力料在0.9940。

大宗商品价格下跌带来压力，其中铁矿石价格.IO62-CNI=SI跌至每吨126.40美元，为年内最低水准。(完)

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(编译 许娜; 审校 王兴亚)
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