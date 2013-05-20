澳新汇市：澳元与新西兰元脱离低位，焦点转向澳洲、日本与美国等央行事件

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
澳元与新西兰元兑美元本月以来下跌了5.5%以上。交易商表示，投资者等待主要央行的总裁提供线索，澳元与新西兰元可能进入盘整。
澳洲央行将于周二公布5月政策会议记录。日本央行将于5月21-22日召开政策会议。而美联储主席贝南克将于本周稍晚赴国会作证。
澳元支撑位料在0.9700，交易商称在此处有选择权相关买盘以及中长期投资大户买盘。如果跌破此处，则下看2012年低点0.9581。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。