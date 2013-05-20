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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 10:16 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元脱离低位，焦点转向澳洲、日本与美国等央行事件

澳元与新西兰元兑美元本月以来下跌了5.5%以上。交易商表示，投资者等待主要央行的总裁提供线索，澳元与新西兰元可能进入盘整。

澳洲央行将于周二公布5月政策会议记录。日本央行将于5月21-22日召开政策会议。而美联储主席贝南克将于本周稍晚赴国会作证。

澳元支撑位料在0.9700，交易商称在此处有选择权相关买盘以及中长期投资大户买盘。如果跌破此处，则下看2012年低点0.9581。(完)

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