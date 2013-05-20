澳新汇市：澳新货币寻获一些喘息空间，前景料走势震荡

澳元在两周内跌近6%，促使许多人转为看空。上周五公布数据显示，5月14日止当周投机客罕见地持有澳元净空头部位。

新西兰元 亦有所反弹，归因于企业买盘。新西兰元兑美元升0.8%至0.8121，脱离周五所及六个月低点0.8060。但交易员仍持谨慎态度。

“在新的结构性区间形成之际，我们建议趁涨抛售，”ASB Bank分析师Daniel Smith表示。

“本周我们预计新西兰元将在0.7950至0.8250区间交投。”

澳元和新西兰元本月大幅下跌，部分反映了美元的涨势，这要归因于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年晚些时候缩减刺激计划的谈论升温。

澳洲央行将公布5月政策会议记录。投资者预计澳洲央行6月继续降息的可能性不到五分之一。不过，市场预计到9月时降息25个基点的可能性差不多100%。(完)

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