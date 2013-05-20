澳新汇市：澳新货币寻获一些喘息空间，前景料走势震荡

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
澳元在两周内跌近6%，促使许多人转为看空。上周五公布数据显示，5月14日止当周投机客罕见地持有澳元净空头部位。
新西兰元 亦有所反弹，归因于企业买盘。新西兰元兑美元升0.8%至0.8121，脱离周五所及六个月低点0.8060。但交易员仍持谨慎态度。
“在新的结构性区间形成之际，我们建议趁涨抛售，”ASB Bank分析师Daniel Smith表示。
“本周我们预计新西兰元将在0.7950至0.8250区间交投。”
澳元和新西兰元本月大幅下跌，部分反映了美元的涨势，这要归因于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年晚些时候缩减刺激计划的谈论升温。
澳洲央行将公布5月政策会议记录。投资者预计澳洲央行6月继续降息的可能性不到五分之一。不过，市场预计到9月时降息25个基点的可能性差不多100%。(完)
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路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。