澳新汇市：澳元和新西兰元受压制，澳洲央行声明未带来支撑

澳元无力守住0.9800可能给对冲基金提供趁涨抛售的借口。

澳元对澳洲央行5月政策会议记录反应不大。

澳洲央行称，其在5月会议上感到需要降息，因经济增长步伐仍低于潜在水准，且通胀不构成威胁。

投资者认为进一步放宽政策的可能性下降，认为6月会接着降息的可能性还不到五分之一，但预期在10月以前会降息的可能性为百分之百。

新西兰元兑美元 从稍早的0.8177跌至0.8153，盘中一度触及0.8060，为11月以来最低。

澳元和新西兰元兑美元本月迄今至少下跌4.7%，因有迹象显示美国经济形势改善。

澳元首道支撑在0.9750附近，交易员称在0.9700前方布有买单。(完)

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