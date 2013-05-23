版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:50 BJT

澳新汇市：澳新货币跌至数月新低，关注中国PMI数据

澳元自5月1日以来累计下跌约7%，创下2011年10月以来的最大月度跌幅。澳元看来即将测试2012年低点0.9581。

新西兰元兑美元 触及八个半月低点0.8033，最新报0.8044 ，本月跌6%。支撑位在0.7925附近。

澳元贸易加权指数 在一年低点附近徘徊，新西兰元贸易加权指数 接近两个月低点。

澳元与新西兰元兑欧元亦面临压力。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐