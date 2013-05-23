澳新汇市：澳新货币跌至数月新低，关注中国PMI数据

中国经济：扩大中高端供给需做好加法，切忌一拥而上及重复建设--人民日报
路透北京1月24日 - 人民日报周二发表时评称，在供给侧结构性改革过程中，补短板、惠民生、培育新动力、扩大中高端供给等需做好加法，但不能一拥而上形成发展虚火，也不能搞强刺激和撒胡椒面形成新的重复建设。
澳元自5月1日以来累计下跌约7%，创下2011年10月以来的最大月度跌幅。澳元看来即将测试2012年低点0.9581。
新西兰元兑美元 触及八个半月低点0.8033，最新报0.8044 ，本月跌6%。支撑位在0.7925附近。
澳元贸易加权指数 在一年低点附近徘徊，新西兰元贸易加权指数 接近两个月低点。
澳元与新西兰元兑欧元亦面临压力。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 石冠兰)
路透北京1月24日 - 人民日报周二发表时评称，在供给侧结构性改革过程中，补短板、惠民生、培育新动力、扩大中高端供给等需做好加法，但不能一拥而上形成发展虚火，也不能搞强刺激和撒胡椒面形成新的重复建设。
0048GMT * 美元/加元目前在亚洲盘持平，开盘跌0.8%，美元跌势扩大，因特 朗普签署行政命令宣布美国退出TPP协定 * 西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2% * 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突--趋势不明确 * 若收在12月/1月跌势回档61.8%处--1.3377上方，则后市偏多 * 若收在20日均线1.3206下方，则后市偏空 * 图表：http://reut.rs/2kaOpxn(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0757 1.0761 -0.04 +2.32 1.0513 美元/日圆 112.78 112.68 +0.09 -3.50 116.87 欧元/日圆 121.32 121.28 +0.03 -1.48 123.14 美元/瑞郎 0.9970 0.9963 +0.07 -2.04 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2531 -0.07 +1.51 1.2336 美元/加元 1.3226 1.3237 -0.08 -1.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.8105 6.8095 +0.01 -2.32 6.9726 澳元/美元