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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:26 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元脱离数月低位，但人气依旧脆弱

澳元贸易加权指数 走势沉重，徘徊在近一年低点74.3附近，欧元兑澳元 攀升至18个月高位1.3460澳元。

新西兰元兑美元 从盘初的0.8106美元下滑至0.8072，受累于新西兰元/日圆下挫。支撑位见周四所及的八个半月低位0.8006。阻力位见0.8170。

澳新货币本月已经下跌逾5.5%，因市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激举措规模。

澳元短线支撑位见上周低位，2012年低位0.9581提供的支撑更强。若跌破此位，可能下探2011年10月来低点0.9388。短线阻力位见0.9700。(完)

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