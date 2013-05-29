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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:21 BJT

更正-澳新汇市：澳元下滑至19个月低点，新西兰元亦下跌

(更正：因译文有误，内文第九段应为市场已“提高”对澳洲央行进一步放宽政策的预期，非“降低”预期)

路透悉尼/惠灵顿5月29日 - 澳元周三跌至19个月低点，并拖累新西兰元下滑，之前美国公布强劲经济数据，增强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始撤出刺激举措的预期。

0209GMT，澳元兑美元 从稍早的0.9603跌至0.9561，之前投资者直指0.9581美元的关键停止位。

交易员指称在0.9550附近存在期权障碍，该点位略下方有大量停止单。若跌破该点位将下看0.9388，为2011年10月以来最低。首道阻力位在0.9655。

澳元兑欧元和英镑也下跌至几个月来低点。

澳元疲软令新西兰元 承压，后者盘中下滑0.4%至0.8055美元。

新西兰元的支撑位处于上周创下的八个半月低点0.8006美元，上方阻力位为0.8140美元。

澳元5月已下跌近8%，为2011年10月来最大单月跌幅，主要因市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快受经济改善迹象推动，削减货币刺激政策。

数据显示，澳洲第一季建筑完工价值经季节调整后较前季意外下降2%，此前预期上涨1%。

市场已提高对澳洲央行进一步放宽政策的预期。市场认为，澳洲央行于6月4日举行月度政策会议时，约有四分之一的可能会降息至创纪录低点2.5%。

与此相反，新西兰央行下一步可能升息，为发达国家中的罕见举动。市场已充分消化一年内升息0.25个百分点的预期。

利率前景泾渭分明，令澳元兑新西兰元 滑落至2009年来最低的1.1841新西兰元。(完)

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