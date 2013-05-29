更正-澳新汇市：澳元下滑至19个月低点，新西兰元亦下跌

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(更正：因译文有误，内文第九段应为市场已“提高”对澳洲央行进一步放宽政策的预期，非“降低”预期)
路透悉尼/惠灵顿5月29日 - 澳元周三跌至19个月低点，并拖累新西兰元下滑，之前美国公布强劲经济数据，增强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始撤出刺激举措的预期。
0209GMT，澳元兑美元 从稍早的0.9603跌至0.9561，之前投资者直指0.9581美元的关键停止位。
交易员指称在0.9550附近存在期权障碍，该点位略下方有大量停止单。若跌破该点位将下看0.9388，为2011年10月以来最低。首道阻力位在0.9655。
澳元兑欧元和英镑也下跌至几个月来低点。
澳元疲软令新西兰元 承压，后者盘中下滑0.4%至0.8055美元。
新西兰元的支撑位处于上周创下的八个半月低点0.8006美元，上方阻力位为0.8140美元。
澳元5月已下跌近8%，为2011年10月来最大单月跌幅，主要因市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快受经济改善迹象推动，削减货币刺激政策。
数据显示，澳洲第一季建筑完工价值经季节调整后较前季意外下降2%，此前预期上涨1%。
市场已提高对澳洲央行进一步放宽政策的预期。市场认为，澳洲央行于6月4日举行月度政策会议时，约有四分之一的可能会降息至创纪录低点2.5%。
与此相反，新西兰央行下一步可能升息，为发达国家中的罕见举动。市场已充分消化一年内升息0.25个百分点的预期。
利率前景泾渭分明，令澳元兑新西兰元 滑落至2009年来最低的1.1841新西兰元。(完)
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。