澳新汇市：澳元兑美元由跌转升，因民间资本支出数据喜忧参半

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透悉尼5月30日 - 澳元兑美元 周四由稍早的下跌转为上涨0.0025美元，此前公布的民间资本支出数据喜忧参半。
澳洲统计局公布该国第一季民间新资本支出较前季下降4.7%，逊于预期的增长0.8%。此后澳元兑美元短暂跌至盘中低位0.9581美元；但在公布2013/14年度资本支出预估值上修后，澳元兑美元反弹。
澳元兑美元最新报0.9658美元，稍早报在0.9633美元。周三曾触及19个月低位0.9528美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。