澳新汇市：澳元兑美元由跌转升，因民间资本支出数据喜忧参半

路透悉尼5月30日 - 澳元兑美元 周四由稍早的下跌转为上涨0.0025美元，此前公布的民间资本支出数据喜忧参半。

澳洲统计局公布该国第一季民间新资本支出较前季下降4.7%，逊于预期的增长0.8%。此后澳元兑美元短暂跌至盘中低位0.9581美元；但在公布2013/14年度资本支出预估值上修后，澳元兑美元反弹。

澳元兑美元最新报0.9658美元，稍早报在0.9633美元。周三曾触及19个月低位0.9528美元。(完)

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