澳新汇市：澳新货币持坚，受亚洲股市反弹势头提振

投资者目前估计，澳洲央行(RBA)6月4日在月度会议上降息至2.5%记录低点的几率不足20%。周四该几率为约三分之一。

澳元5月或将录得近7%的跌幅，为2011年底以来最大月跌幅。卖压大多源自市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能开始削减超宽松的刺激政策。

澳元贸易加权指数从一年来低点回升至74.2 。

澳元阻力位位于周四高点0.9697美元，交易商称此处设有停止单。支撑位位于0.9640美元，下一支撑位为0.9600美元，在0.9700美元略下方可见卖盘。

新西兰元 微涨，报0.8091美元，盘初报0.8080美元，从隔夜时段创下的九个月低点0.8005美元回升。新西兰元本月可能将录得5.5%的跌幅，为一年来最大。

新西兰元支撑位先后位于0.8045美元和0.8005美元，在0.8125美元附近面临阻力。(完)

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