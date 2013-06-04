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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 10:50 BJT

澳新汇市：澳新货币维持凌厉涨势，静候澳洲央行会议

澳洲央行周二将举行月度政策会议，料将保持利率于2.75%不变。澳洲央行于5月降息0.25个百分点。

市场仍估计今天央行采取行动的几率只有18%，但澳元跳升可能增强其不再推迟进一步宽松的理由。

即使澳洲央行本次会议保持利率不变，仍有可能会暗示必要时还有进一步宽松空间。澳洲央行的声明将于0430GMT发布。

澳洲经常帐赤字在第一季大幅减少为85亿澳元，净出口在第一季将为GDP增长贡献1个百分点。

其他数据显示，上季政府支出情况好于很多人的预期，预示着GDP成长约0.8%。

新西兰元 同样攀升2%，最高报0.8119美元，自周五触及的八个月低点0.7937美元反弹。新西兰元最新报0.8064美元。

如果新西兰元收于0.8111美元上方，该价位为4-5月下跌的23.6%回档位，可能表明其将进一步上涨。(完)

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