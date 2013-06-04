澳新汇市：澳新货币维持凌厉涨势，静候澳洲央行会议

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
澳洲央行周二将举行月度政策会议，料将保持利率于2.75%不变。澳洲央行于5月降息0.25个百分点。
市场仍估计今天央行采取行动的几率只有18%，但澳元跳升可能增强其不再推迟进一步宽松的理由。
即使澳洲央行本次会议保持利率不变，仍有可能会暗示必要时还有进一步宽松空间。澳洲央行的声明将于0430GMT发布。
澳洲经常帐赤字在第一季大幅减少为85亿澳元，净出口在第一季将为GDP增长贡献1个百分点。
其他数据显示，上季政府支出情况好于很多人的预期，预示着GDP成长约0.8%。
新西兰元 同样攀升2%，最高报0.8119美元，自周五触及的八个月低点0.7937美元反弹。新西兰元最新报0.8064美元。
如果新西兰元收于0.8111美元上方，该价位为4-5月下跌的23.6%回档位，可能表明其将进一步上涨。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。