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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:27 BJT

澳新汇市：澳元展现韧性，尽管澳洲央行仍偏向降息

澳元兑美元一度涨至0.9792，为近两周高位，而这可能会让央行不悦。

瑞银利率策略师Andrew Lilley表示，澳元兑美元若逼近0.9000，澳洲央行可能会更加放心。

澳元若攻破20日移动均线切入位0.9795，可能预示将较大幅度地上修。

新西兰元兑美元 亦从美元周一回落中受益，录得2011年底以来最大单日涨幅。

周二尾盘，新西兰元徘徊在0.8056附近，接近隔夜高位0.8119。新西兰元上周五曾触及八个月低位0.7937，上个月收低逾5%。

近期支撑料在0.8030，其次为0.8000；上行阻力料在10日移动均线切入位0.8084，其次在0.8110附近。(完)

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