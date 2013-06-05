澳新汇市：澳元处于守势，GDP数据令人失望带来短暂冲击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
虽然澳洲央行周二会议维持利率不变，不过依然保持降息倾向，指若经济增长迟滞，则将来会再度降息。
互换市场反映出澳洲7月降息的几率下降，银行间利率期货则反映出10月前降息的几率是100%。
与此同时，欧洲投资者正在进行大规模的投资组合调整，即将资金大举撤出亚太地区并转入美国，这亦利空澳元走势。
澳元兑美元的支撑位目前落在周一低点0.9592，买单聚集在0.9550下方。阻力位在0.9662附近，之后是0.9792，此处是本周高点。
新西兰元兑美元 扳回部分在海外市场的跌幅，从0.8000升至0.8040，得益于新西兰住宅建筑开工增幅创下10年最快。
新西兰元兑美元的支撑位落在0.7937，为上周所及的八个月低点，阻力位在0.8111，是4-5月跌势的23.6%回档位。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。