澳新汇市：澳元处于守势，GDP数据令人失望带来短暂冲击

虽然澳洲央行周二会议维持利率不变，不过依然保持降息倾向，指若经济增长迟滞，则将来会再度降息。

互换市场反映出澳洲7月降息的几率下降，银行间利率期货则反映出10月前降息的几率是100%。

与此同时，欧洲投资者正在进行大规模的投资组合调整，即将资金大举撤出亚太地区并转入美国，这亦利空澳元走势。

澳元兑美元的支撑位目前落在周一低点0.9592，买单聚集在0.9550下方。阻力位在0.9662附近，之后是0.9792，此处是本周高点。

新西兰元兑美元 扳回部分在海外市场的跌幅，从0.8000升至0.8040，得益于新西兰住宅建筑开工增幅创下10年最快。

新西兰元兑美元的支撑位落在0.7937，为上周所及的八个月低点，阻力位在0.8111，是4-5月跌势的23.6%回档位。（完）

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