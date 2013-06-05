澳新汇市：澳元维持疲软，此前澳洲GDP数据令人失望

澳元稍后回升，因投资者在100日圆 的关键水平下方开始减少美元多头仓位。

但是澳元依旧承压，上月澳元兑美元下跌近8%。澳元兑欧元也跌至18个月新低。

“市场目前不愿意持有澳元兑任何非美元货币，不管是短线还是长线。市场基调无疑是负面的，”一家欧洲银行在新加坡的交易员表示，其还预计澳元近期或跌向0.93美元。

澳洲国内数据对提振人气也毫无助益。数据显示澳洲第一季经济增长低于趋势水准，这种令人失望的结果只会增强降息的机率 。

利率掉期市场显示，7月降息至2.5%的机率超过三分之一。

新西兰元 扳回部分海外市场跌幅，报0.8048美元。因全球奶产品价格下滑，新西兰元周二跌1%至低点0.7968美元。

新西兰元短期阻力位在10日移动平均线切入点0.8066，之后是0.8100/10美元，支撑位在日低0.8005美元。(完)

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